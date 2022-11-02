التعليم تُشارك في معرض الصناعات الغذائية "غذاؤنا فلسطيني 2022"

غزة- الرأي

شاركت وزارة التربية والتعليم العالي في معرض الصناعات الغذائية الفلسطينية غذاؤنا فلسطيني 2022، المُقام في المركز الثقافي والاجتماعي الأرثوذكسي العربي بمدينة غزة والذي يأتي بمناسبة يوم المنتج الفلسطيني.

ومثّل الوزارة في المعرض م. شادي هنية مدير التعليم المهني، وم. محمود العسكري مدير مدرسة هاني نعيم الزراعية، إضافة إلى العديد من المعلمين وطلبة المدارس.

وقال هنية إن الوزارة تثمن هذا المعرض الذي يؤكد على أهمية المنتجات والمشاريع الوطنية الفلسطينية وتشجيع الأفكار الريادية.

وشملت مشاركة الوزارة استعراض بعض المنتجات الغذائية من الأجبان والألبان والزيت التي تم إنتاجها في مدرسة هاني نعيم الزراعية الحكومية.

يشار إلى أن المعرض يُعقد في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الحالي بتنظيم من وزارة الاقتصاد الوطني والعديد من المؤسسات والشركات.