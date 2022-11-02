أوقاف الوسطى تبحث تعاونها مع المؤسسات الدينية بالمحافظة

الوسطى- الرأي

بحث مدير أوقاف الوسطى سمير مسلم، سبل التعاون المشترك وآليات تطوير العمل المسجدي مع ممثلين المؤسسات الدينية، ولفيف من العلماء والدعاة بالمحافظة، بحضور رئيس قسم المساجد بالمديرية أ. أحمد بشير.

وأوضح مسلم أهمية التعاون في توحيد الخطاب الدعوي والعمل المسجدي، والعمل بروح الفريق الواحد من خلال تبادل الخبرات والتجارب الدعوية والارتقاء بالكادر الديني في المساجد وفق رؤية الوزارة، مشيراً إلى ضرورة ترك بصمة دعوية وعلمية واضحة في المجتمع المحلي.

من جهته استعرض بشير السياسات العامة التي حددتها الأوقاف للعمل المسجدي والدعوي والديني، وأهمية تشكيل مجلس إدارة لكل مسجد من أجل ضبط العمل وتغطية نفقاتها واحتياجاتها، وتأهيل الأئمة والدعاة بضبط سلوكهم وتعاملهم.

من جانبه أشار مدير مركز الدعوة بالوسطى إلى أهمية التعاون مع الأوقاف التي تمثل الحاضن والجامع للعمل الدعوي والمسجدي، مشيداً بجهود الوزارة في تطوير أدائها ورسالها الدينية.