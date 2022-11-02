وكالة الرأي الفلسطينية "وعد بلفور" يتحطم على صخرة حلم العودة للديار وكالة الرأي الفلسطينية "الإنقاذ البحري" يقدم المساعدة لصيادين تعطل مركبهم شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة توقف مطلقًا للنار في شجار بالنصيرات وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يطالب بريطانيا بإعلان مسؤوليتها عن جريمة "وعد بلفور" وكالة الرأي الفلسطينية دائرة "الجرائم الالكترونية" تُنجز قضية سطو إلكتروني لإحدى الشركات التقنية وكالة الرأي الفلسطينية داخلية الشمال تُنجز أكثر من 8 آلاف معاملة خلال شهر أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تتلف 980 كجم من الخوخ الفاسد وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تبحث تعاونها مع المؤسسات الدينية بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يدعو لملاحقة مرتكبي الاعتداءات ضد الصحفيين وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُشارك في معرض الصناعات الغذائية "غذاؤنا فلسطيني 2022"
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف الوسطى تبحث تعاونها مع المؤسسات الدينية بالمحافظة

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:07

أوقاف الوسطى تبحث تعاونها مع المؤسسات الدينية بالمحافظة
أوقاف الوسطى تبحث تعاونها مع المؤسسات الدينية بالمحافظة

الوسطى- الرأي

بحث مدير أوقاف الوسطى  سمير مسلم، سبل التعاون المشترك وآليات تطوير العمل المسجدي مع ممثلين المؤسسات الدينية، ولفيف من العلماء والدعاة بالمحافظة، بحضور رئيس قسم المساجد بالمديرية أ. أحمد بشير.

وأوضح مسلم أهمية التعاون في توحيد الخطاب الدعوي والعمل المسجدي، والعمل بروح الفريق الواحد من خلال تبادل الخبرات والتجارب الدعوية والارتقاء بالكادر الديني في المساجد وفق رؤية الوزارة، مشيراً إلى ضرورة ترك بصمة دعوية وعلمية واضحة في المجتمع المحلي.
من جهته استعرض بشير السياسات العامة التي حددتها الأوقاف للعمل المسجدي والدعوي والديني، وأهمية تشكيل مجلس إدارة لكل مسجد من أجل ضبط العمل وتغطية نفقاتها واحتياجاتها، وتأهيل الأئمة والدعاة بضبط سلوكهم وتعاملهم.
من جانبه أشار مدير مركز الدعوة بالوسطى إلى أهمية التعاون مع الأوقاف التي تمثل الحاضن والجامع للعمل الدعوي والمسجدي، مشيداً بجهود الوزارة في تطوير أدائها ورسالها الدينية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟