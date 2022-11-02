داخلية الشمال تُنجز أكثر من 8 آلاف معاملة خلال شهر أكتوبر

غزة- الرأي

أنجزت مديرية داخلية شمال قطاع غزة الشق المدني 8 آلاف و796 معاملة للمواطنين، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة بالمحافظة، خلال شهر أكتوبر من عام 2022م.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية الشمال أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 5032 معاملة هويات "بدل فاقد وأولى وبطاقات تعريف" بالإضافة ل 1496 معاملة مواليد ووفيات.

وأتمت دائرة الجوزات 446 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 5 معاملات، من جهتها، دائرة الشئون القانونية 2662 معاملة، فيما أنجزت دائرة الشئون العامة بالمديرية 270 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن سير وسلوك للمواطنين.

وأنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 335 معاملة، في حين تم أرشفة 3 آلاف معاملة تقريباً من خلال مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال شهر أكتوبر من العام الحالي.

يشار إلى أن مديرية داخلية الشمال تُقدم خدماتها لأكثر من 328 آلف من سكان منطقة شمال قطاع غزة وتتميز بسرعة إنجازها للمعاملات.