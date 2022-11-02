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باليوم الثاني لمعرض غذاؤنا فلسطيني

أصحاب مصانع محلية يشيدون بقرار وزارة الاقتصاد حماية ودعم صناعاتهم

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:59

جانب من المعرض
جانب من المعرض

غزة - الرأي

أشاد أصحاب مصانع المنتجات المحلية المشاركة في معرض غذاؤنا فلسطيني بقرار وزارة الاقتصاد الوطني توفير الدعم والحماية لمنتجاتهم التي بدأت ترى النور بشكل كبير في الأسواق والمحال التجاري.

ولليوم الثاني على التوالي يواصل المواطنون المشاركة في فعاليات المعرض والتعرف على أهم الصناعات المحلية التي تحظى باهتمام شعبي كبير داعم لها.

وقال بسام أبو عيطة المدير التنفيذي لشركة جمال أبو عيطة للأجبان والألبان، إن منتجاته ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية، ونسمح للمواطنين لتذوقها لتعزيز الثقة مع المستهلك والتأكد من جودتها وقوتها مقارنة بالمستورد، موجهاً شكره لوزارة الاقتصاد على حماية المنتجات المحلية.

من جهته، استعرض أمين الجدبة من شركة سرايو الوادية منتجات شركته وقوتها وحصولها على شهادة الجودة العالمية "الأيزو" وقدرتها على تغطية حاجة السوق المحلي.

بدوره، أكد محمد عايش مدير اتحاد الصناعات الفلسطينية، أن المعرض يأتي دعماً ومساندة للمصانع الفلسطينية الغذائية ولتعريف المستهلك بهذه المنتجات والاستماع لملاحظاتهم وأرائهم بجودة هذه المنتجات.

وأضاف عايش، أن هذا المعرض يأتي بالتنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات بما فيها وزارة الاقتصاد، وهو استكمال لجهود دعم الصناعات الوطنية.

يشار إلى أن ٤٠ شركة محلية من قطاع غزة والضفة الغربية شارك في المعرض.

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