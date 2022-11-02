وزارة الأسرى والحركة النسائية في حماس تنظمان لقاء مشتركاً

غزة-الرأي

نظمت وزارة الأسرى والمحررين والحركة النسائية في "حماس"، صباح اليوم الأربعاء، لقاء منبر الحرية حول سبل وآليات دعم وإسناد الأسيرات في سجون الاحتلال في ظل الهجمة التي يتعرضن لها.

وبين إسلام عبده، مدير الإعلام في وزارة الأسرى على أهمية دور المرأة الفلسطينية ووقوفها جنبًا إلى جنب مع الرجال في مواجهة الاحتلال وتقديم التضحيات دفاعًا عن شعبنا ومقدساته.

وأضاف أن الأسيرات يتعرضن لكافة أشكال الانتهاكات والتعذيب والتنكيل وما جرى مؤخرًا في سجن الدامون يؤكد أن الاحتلال لايراعي خصوصية الأسيرات ويعرض حياتهن للخطر عبر سياسة الإهمال الطبي والعزل الإنفرادي وسلسلة طويلة من العقوبات الجماعية والفردية.

فيما أكدت د. ختام الوصيفي "أمين سر الحركة النسائية في حركة حماس" على أهمية تبني استراتيجية وطنية واضحة تهدف بشكل أساسي لإطلاق سراح الأسيرات وعدم السماح للاحتلال بالاستفراد بهن.

وأوضحت الوصيفي أن الحركة النسائية تولي قضية الأسيرات بشكل خاص أهمية قصوى وتسعى بكل الطرق والوسائل للوقوف معهن وكشف جرائم الاحتلال بحقهن، داعية إلى تكثيف الجهود لدعمهن وإسنادهن في هذه المرحلة الحرجة.