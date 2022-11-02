تعليم شرق غزة يناقش خطة استراتيجية لمبحث التربية الإسلامية

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم شرق غزة، الورشة العمل الأولى لوضع خطة استراتيجية لمبحث التربية الإسلامية في المديرية.

وحضر الورشة التي نظمت في مركز التدريب التربوي أ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي ,أ. حنان زقوت رئيس قسم التدريب ,د. تامر الرملاوي مشرف مبحث التربية الإسلامية ومنسق الورشة , وممثلي عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية , ودار القرآن الكريم والسنة ,ومشرفي المبحث في المديرية.

وتم خلال الورشة تحديد بعض المحاور الأساسية في الخطة الاستراتيجية ,وتحديد مجالات الخطة الاستراتيجية وتحليل البيئة الخطة ,ووضع رسالة ورؤية للمبحث في المديرية وتحديد القيم التي ستسير عليها الخطة الاستراتيجية.

وأكد عطا الله أن هذه الورشة تأتي في سياق الخطة التطويرية للقسم وللمبحث لتحقيق نهضة تربوية وتعليمية في المجال.

وخرجت الورشة بعد توصيات منها المجالات الخمس للخطة الاستراتيجية , نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لمعالجتها , والتهديدات لتلاشي خطورتها والفرص لاستثمارها .