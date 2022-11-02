"شؤون الأجانب والمغتربين" بالداخلية تُصدر 600 وثيقة خلال أكتوبر

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة لشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية-الشق المدني، 605 وثيقة للزوار الأجانب والمغتربين خلال شهر أكتوبر الماضي من عام 2022م.

وأوضحت الإدارة في تقريرها أن دائرة الإقامات والتأشيرات أنجزت 502 معاملة شملت: 292 طلب موافقة دخول زائر أجنبي وزائر فلسطيني، و102 طلب موافقة إذن دخول متعدد السفر.

كما وأنجزت الدائرة 108 معاملة تنوعت ما بين: طلب تجديد إقامة سنوية 6 شهور، طلب تسجيل دخول متأخر، إقامة متأخر، طلب تصريح إقامة مؤقتة، طلب إقامة سنوية "تعديل".

وأشار التقرير إلى أن دائرة شؤون المغتربين أصدرت 103 معاملات عبر مكتبها الرئيسي شملت: 8 إفادات حركة معبر، و47 إفادة استعلام مغادرة مواطن بالخارج ومواطن له حق المغادرة والعودة، و48 إفادة متنوعة