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"شؤون الأجانب والمغتربين" بالداخلية تُصدر 600 وثيقة خلال أكتوبر

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:26

"شؤون الأجانب والمغتربين" بالداخلية تُصدر 600 وثيقة خلال أكتوبر

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة لشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية-الشق المدني، 605 وثيقة للزوار الأجانب والمغتربين خلال شهر أكتوبر الماضي من عام 2022م. 

وأوضحت الإدارة في تقريرها أن دائرة الإقامات والتأشيرات أنجزت 502 معاملة شملت: 292 طلب موافقة دخول زائر أجنبي وزائر فلسطيني، و102 طلب موافقة إذن دخول متعدد السفر.

كما وأنجزت الدائرة 108 معاملة تنوعت ما بين: طلب تجديد إقامة سنوية 6 شهور، طلب تسجيل دخول متأخر، إقامة متأخر، طلب تصريح إقامة مؤقتة، طلب إقامة سنوية "تعديل". 

وأشار التقرير إلى أن دائرة شؤون المغتربين أصدرت 103 معاملات عبر مكتبها الرئيسي شملت: 8 إفادات حركة معبر، و47 إفادة استعلام مغادرة مواطن بالخارج ومواطن له حق المغادرة والعودة، و48 إفادة متنوعة

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