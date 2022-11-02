عشائر الشمال تعالج 147 قضية خلال أكتوبر

غزة- الرأي

عالجت إدارة شؤون العشائر ولجان إصلاح محافظة شمال غزة 147 قضية متنوعة خلال أكتوبر المنصرم، عبر مقرات لجانها ومكاتبها المنتشرة بأرجاء المحافظة.

وأوضحت عشائر الشمال أن طواقمها عالجت 81 قضية شجار، و16قضية مالية و18قضية حوادث مرورية، بالإضافة لـ 22قضية عائلية و4 قضايا سرقة و6 قضايا أخرى.

ولفتت عشائر الشمال إلى استرداد مبالغ مالية بقيمة 71500 شيكل و19000 دولار و1700دينار لصالح مجموعة من المواطنين خلال أكتوبر الماضي.

وأشارت شؤون عشائر الشمال إلى الإفراج عن 85 موقوف ونزيل بجهود لجان الإصلاح عبر تسع لجان إصلاح تعمل بجميع مناطق المحافظة وتتبع شؤون عشائر الشمال.