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الزراعة تكثف زياراتها الميدانية لمزارع الفراولة شمال القطاع

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:31

الزراعة تكثف زياراتها الميدانية لمزارع الفراولة شمال القطاع
الزراعة تكثف زياراتها الميدانية لمزارع الفراولة شمال القطاع

غزة-الرأي
نفذت الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين بوزارة الزراعة، جولة ميدانية مكثفة شملت العديد من مزارع الفراولة شمال قطاع غزة.

وتأتي الجولة للوقوف على وضع المحصول من ناحية النمو خاصة بعد اصابة بعض المزارع ببعض الأمراض الفطرية مع بداية موسم زراعتها.

في غضون ذلك،  لاحظت طواقم الإرشاد انحسار المساحات المصابة، ونمو افضل للمحصول لاسيما المزارع المصابة التي تم ارشادها وتقديم التوصيات لمزارعيها، إضافة لإتباع  الممارسات الزراعية السليمة، واعطاء الإرشادات اللازمة للقضاء او التخلص من الأمراض الموجودة.

يذكر أن هذه الجولات تأتي  لمراقبة  موسم الفراولة لضمان الحفاظ على جودة الإنتاج كما ونوعا.

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