بلدية جباليا النزلة تبدأ بتنفيذ مشروع صيانة شارع مدرسة عمواس للبنات

غزة- الرأي

قالت دائرة المشاريع في بلدية جباليا النزلة، إن طواقمها بدأت في تنفيذ أعمال مشروع صيانة شارع مدرسة عمواس للبنات الواقعة بين شارع الصفطاوي ومنطقة النزلة من مناطق النفوذ، ضمن منحة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية _ النافذة السادسة، بتكلفة 107 آلاف يورو.

وأضافت دائرة المشاريع، "إنه سيتم تعبيد شوارع المدرسة بطول 300 متر، وتطوير البنية التحتية فيها، فيما يشمل المشروع توريد مواد وتشغيل مهندسين وفنيين وعُمال واستئجار معدات وآليات".

وأوضحت أن تنفيذ المشروع يهدف إلى حل الإشكاليات التي يعاني منها سكان المنطقة ومعلمات وطالبات المدرسة للوصول إليها وحين مغادرتها، خصوصًا تلك المشكلات الناجمة عن المنخفضات الجوية خلال فصل الشتاء.