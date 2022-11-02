️ وزارة الأسرى تستقبل وفداً من قيادة شرطة محافظة غزة

غزة- الرأي:

استقبل ا. بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين وفدا من قيادة شرطة محافظة غزة برئاسة العميد هاشم السرحي محافظ غزة.

ورحب المدهون بقيادة الشرطة الفلسطينية ودورها فى استتباب حالة الأمن والأمان التى ينعم بها المواطن الفلسطيني ، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود الوطنية لوضع قضية الأسرى على سلم الأولويات.

من جانبه استعرض العميد السرحي جانب من عمل الشرطة الفلسطينية ودورها في خدمة المواطن الفلسطيني والإستعداد للمشاركة في تسهيل الإجراءات المرتبطة بإقامة الفعاليات والأنشطة التى تخدم قضية الأسرى.

واطلع الوفد الشرطي في ختام الزيارة على معرض تراث الحركة الأسيرة الذي يجسد معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال.