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الحكم المحلي تعقد صالوناً حوارياً لعرض آلية تشكيل المجالس الشبابية

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 03:55

غزة- الرأي

عقدت وحدة البرامج الشبابية والمشاركة المجتمعية بوزارة الحكم المحلي بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والثقافة وجمعية منتدى التواصل اجتماعاً عاماً لكافة رؤساء ملف الشباب في البلديات لشرح أحكام وبنود نظام تشكيل المجالس الشبابية في محافظات غزة المعتمد مؤخراً.

وحضر اللقاء م. ياسر حسونة مدير وحدة البرامج الشبابية وم. خالد بحور مدير العمل التطوعي في الهيئة العامة للشباب والثقافة وفريق جمعية منتدى التواصل برئاسة م. اسماء أبو سليم إضافة إلى مشاركة رؤساء ملف الشباب في بلديات قطاع غزة.

بدوره استعرض م. حسونة نظام تشكيل المجالس الشبابية وأطلع الجميع على كافة أحكامه وفقراته ومواده بشكل مفصل مؤكداً على ضرورة موائمة كافة المجالس الشبابية الموجودة في البلديات للنظام.

وبيّن م. حسونة أهم المحطات اللازمة والضرورية لتشكيل المجالس الشبابية والأهداف الأساسية للمجالس من دعم واسناد للهيئات المحلية من خلال المقترحات والمبادرات وتقديم التوصيات اللازمة لمواجهة الأزمات التي تعترض عمل البلديات واداراتها الفنية.

من جهة أخرى أفاد م. خالد بحور أن وزارة الحكم المحلي من الوزارات المبادرة والمهتمة في خدمة قطاع الشباب الفلسطيني من خلال تمكين الشباب في ممارسة الأدوار القيادية الايجابية نحو تنمية المجتمع وصنع القرار في خدمة الوطن.

وأضاف م. بحور أن الهيئة العامة للشباب والثقافة لن تألوا جهداً في تقديم كافة الدعم والاسناد لرؤساء ملف الشباب من أجل تشكيل المجالس والسير قدماً نحو تحقيق الأهداف التي ذكرها النظام، مؤكداً على ابراز الشباب لقدراتهم في التشبيك واقامة العلاقات مع الجهات المختلفة من أجل المساهمة في خدمة الوطن والمواطنين.

كما عرضت م. اسماء مطر منسق مشروع تعزيز المشاركة السياسية والمدنية للشباب في جمعية منتدى التواصل الآلية التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الحكم المحلي وعرضت الاجراءات التنفيذية نحو تشكيل المجالس الشبابية في الهيئات المحلية.

وفي ختام اللقاء تم افتتاح النقاش مع رؤساء ملف الشباب في البلديات حيث أبدوا اهتمامهم في الموضوع وجاهزيتهم نحو العمل في خدمة الشباب وتشكيل المجالس الشبابية المحلية مؤكدين على ضرورة توفير كافة أشكال الدعم لتلك المجالس لتحقيق أهدافها.

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