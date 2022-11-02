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"المرور" تعقد سلسلة لقاءات توعية لطلبة رياض الأطفال

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 03:59

غزة- الرأي

عقد الإرشاد المروري في الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، سلسلة لقاءات ومحاضرات في التوعية المرورية لطلاب وطالبات عددًا من رياض الأطفال في محافظة غزة.

وأوضحت أن بلغ عدد المحاضرات بلغ "33" محاضرة، استفاد منها "1260"طالب وطالبة خلال الأسبوع الماضي، تتخللها جانب نظري وتدريب عملي حول العبور الآمن للطريق والصعود والنزول الآمن من المركبات وتوضيح السلوكيات الخاطئة التي تتسبب بوقوع حوادث طرق.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن برنامج محاضـرات التوعيـة المروريـة والسـلامة علـى الطريـق، وذلك لنشـر الـوعي والثقافـة المروريـة والحـد مـن وقـوع حـوادث الطرق.

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