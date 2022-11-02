وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تتسلم 4 آليات جديدة للنفايات عبر صندوق البلديات وكالة الرأي الفلسطينية حماس تهنئ الجزائر الشقيقة بذكرى ثورتها المجيدة وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة الأراضي يتابع سير العمل في المكاتب الفرعية وكالة الرأي الفلسطينية طالع قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية "المرور" تعقد سلسلة لقاءات توعية لطلبة رياض الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعقد صالوناً حوارياً لعرض آلية تشكيل المجالس الشبابية وكالة الرأي الفلسطينية ️ وزارة الأسرى تستقبل وفداً من قيادة شرطة محافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية مخيم" مرايا" محطة على طريق تطوير قدرات الإعلاميات وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القانونية بالتشريعي تبحث مع النائب العام تطبيق القوانين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا النزلة تبدأ بتنفيذ مشروع صيانة شارع مدرسة عمواس للبنات
أخبار » الأخبار الحكومية

بحضور وزير الحكم المحلي وشخصيات رسمية

بلدية غزة تتسلم 4 آليات جديدة للنفايات عبر صندوق البلديات

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 04:41

312359470_463460759222546_1221364496285535485_n
312359470_463460759222546_1221364496285535485_n

غزة- الرأي:

استلمت بلدية غزة 4 آليات جديدة للنفايات الصلبة (آليات ضاغطة)، عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ضمن مشروع توريد 8 مركبات ضاغطة للنفايات الصلبة لخمس بلديات من قطاع غزة وهم (غزة، الزهراء، بيت لاهيا، أم النصر، المغراقة).

جاء ذلك خلال حفل أقيم في مركز رشاد الشوا الثقافي التابع للبلدية، برعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، حضره وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، ورئيس اتحاد بلديات قطاع غزة رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، والمحافظ أحمد نصر، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية م. محمد الرمحي، ورؤساء بلديات قطاع غزة، وأعضاء المجلس البلدي، وممثلين عن وزارة الحكم المحلي ومكتب الصندوق في غزة والبلديات المختلفة.

وشكر د. السراج وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية على دعمهم ومساندتهم لبلديات قطاع غزة بتوفير هذه الآليات الجديد خاصة وأن هذه البلديات تعاني منذ سنوات طويلة بسبب أسطول الآليات المتهالكة لديها والتي تزيد أعمارها عن 30 عامًا، وتشكل عبئًا كبيرًا على كاهل البلديات في عمليات الصيانة.

وأوضح أن البلديات تعمل على تذليل العقبات التي تواجه عملية تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الدعم الذي يقدمه صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وتسعى لإحداث نقلة نوعية في العمل وتحقق أهداف ملموسة في تحسين الخدمات لاسيما وأن هذه الآليات من شأنها الإسهام في تعزيز دور البلديات في مجال النظافة وتحسين الوضع البيئي.

من جانبه، أكد م. الصالح أن الحكومة تبذل جهدًا في سبيل القيام بواجبها ومسؤوليتها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني عامة وأبناء قطاع غزة خاصة، وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية وصيانة لشبكات الصرف الصحي وتطوير قطاع النفايات وإعادة الإعمار، شاكرًا الجهات الداعمة على تمويل هذا المشروع الهام الهادف إلى تحسين خدمات النظافة.

بدوره، قال المحافظ نصر ممثلاً عن الرئيس محمود عباس: "إننا نعمل على تخفيف العبء عن بلديات قطاع غزة من خلال توفير هذه الآليات ودعم مشاريع مختلفة في مختلف القطاعات"، مؤكداً على ضرورة التعاون بشكل جدي لخدمة المواطن الغزي.

من جهته، شدد المدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشترك لمحافظتي غزة والشمال م. عبد الرحيم أبو القمبز، على أهمية دعم مشاريع قطاع النفايات الصلبة وتوفير الاحتياجات اللازمة للحفاظ على البيئة والصحة العامة في قطاع غزة، مشيرًا إلى احتياجات المجلس من آليات ومعدات ومستلزمات للقيام بأداء واجباته على أكمل وجه، شاكراً الوزارة والصندوق على تعاونهم في توفير الآليات الجديدة.

وفي نهاية الاحتفال؛ سلم وزير الحكم المحلي ومدير عام الصندوق، رئيس بلدية غزة مفاتيح 4 آليات ضاغطة جديدة، كما وسلم رؤساء بلديات الزهراء وبيت لاهيا وأم النصر والمغراقة مفاتيح الآليات الأربعة الأخرى.

وكانت بلدية غزة قد لجأت إلى جمع النفايات الصلبة من خلال استخدام عربات تجرها الحيوانات بسبب النقص الحاد في عدد الآليات نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع الاحتلال إدخال آليات جديدة منذ أكثر من 20 عاماً.

بلدية غزة تتسلم 4 آليات جديدة للنفايات 313419533_463460262555929_270926882071302418_n 312378045_463460352555920_53209085929338123_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟