"فلسطين التقنية" تُشارك في إطلاق مشاريع "إيراسموس بلس"

ديرالبلح- الرأي

شاركت كلية فلسطين التقنية في فعاليات اليوم التعريفي بمشاريع "إيراسموس بلس" التي أطلقها المكتب الوطني لمشاريع الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي في فلسطين "+Erasmus "، اليوم الثلاثاء وجاهياً في غزة وعبر تقنية الاتصال المرئي بالضفة، بمشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، ومدير المكتب الوطني لـ "إيراسموس بلس" د. عبد الكريم دراغمة، وممثل كلية فلسطين التقنية ورئيس قسم البحث العلمي بها د. عز الدين عدوان، وممثلين عن مؤسسات التعليم العالي، وعدد من الباحثين والشركاء.

وأشارَ أ.د. أبو مويس إلى أهمية هذا اللقاء الضروري لبناء شراكات علمية وبحثية داخل فلسطين وخارجها، مؤكداً على الاهتمام بتحديث وتطوير منظومة التعليم والتعلّم في فلسطين، من خلال تحديث طرق التعليم ودمج التكنولوجيا والاستجابة لمتطلبات السوق، وطرح برامج دراسية تواكب المستجدات في السوق الفلسطيني والعالمي.

بدوره، شدّد دراغمة على أهمية مشاريع بناء القدرات لدى مؤسسات التعليم العالي، والتعليم المهني والتقني، وأيضاً المشاريع الخاصة ببرامج التبادل للطلبة والأكاديميين، مستعرضاً أمثلة على كل منها.

يُذكر أن مشاريع "إيراسموس بلس" تهدف إلى تطوير وتحسين جودة التعليم العالي في عدد من دول العالم بما فيها فلسطين، وتطوير قدرات مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وتعزيز الحراك والتبادل الأكاديمي والطلابي بين مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية والأوروبية، إضافةً لتوفير منح طلابية وبحثية لمختلف المستويات التعليمية.