قسم الأنف والأذن في "شهداء الأقصى" ينجز أكثر من 430 عملية

ديرالبلح- الرأي

أفاد الدكتور زكريا زقوت رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى شهداء الاقصى، أنه منذ بداية العام الحالي تم الكشف على أكثر من 4200 حالة من خلال العيادات الخارجية والطوارئ، وكذلك تم إجراء 436 عملية جراحية منذ بداية العام الحالي.

وأضاف د. زقوت أن القسم يشهد تطوراً ملحوظاً في عدد ونوعية العمليات التي يتم إجراءها داخل المستشفى وكان آخرها عمليات ترقيع الطبلة للمريض "س، ح" في الأربعينيات من العُمر،

والجدير بالذكر أن هذه العملية الأولى التي تجرى في مستشفى شهداء الاقصى.

يشار الى أن قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى شهداء الأقصى مهم جداً في تطوير الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى في المنطقة الوسطى حيث ساهم بشكل كبير في التخفيف من الأعباء عن المرضى حيث كانوا يتلقون العلاج المطلوب في مستشفيات قطاع غزة.