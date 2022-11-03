وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي الإنكليزي يهزم إشبيلية الإسباني بثلاثية وكالة الرأي الفلسطينية جيرو يقود ميلان للفوز على سالزبورغ وبلوغ دور 16 بدوري الأبطال وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2384) الخميس 3 نوفمبر2022 وكالة الرأي الفلسطينية احتجاز جثامين الشهداء..جرح غائر لا يلتئم وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية إرهاب المستوطنين يتصاعد بالضفة..قتل وسرقة وتخريب وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يعلن عن جملة من المنح والمشاريع للقطاع الرياضي خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يعلن رعاية كأس المرحوم "فتحي جودة" لكرة اليد وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب بعد طعنه 3 عناصر من شرطة الاحتلال بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية استمر 23 يومًا .. الاحتلال يرفع حصاره المشدد عن نابلس
أخبار » الأخبار الحكومية

بقيمة (125.000) دولار

"هنية" يعلن عن جملة من المنح والمشاريع للقطاع الرياضي خلال نوفمبر

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:43

"هنية" يعلن عن جملة من المنح والمشاريع للقطاع الرياضي خلال نوفمبر

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، عن جملة من المنح والمشاريع لصالح القطاع الرياضي التي سيتم تقديمها خلال شهر نوفمبر بقيمة إجمالية بلغت (125.000) دولار.

وقال هنية إن المنح والمشاريع ستكون على النحو التالي:
-   50.000 دولار  تجهيز صالة سعد صايل بالباركيه وتوقيع الاتفاقية مع الشركة المنفذة.
 - 42.500 دولار المنحة المالية لأندية الدرجة الثالثة.
 - 20.000 دولار استكمال منحة أندية الدرجة الثانية.
-  3000 دولار مكافأة بطل دوري كرة اليد.
- 5000 دولار المنحة المالية للمواقع الإلكترونية الرياضية.
- 2500 دولار للبدء في مشروع ترميم صالة نادي خدمات البريج.
- 2000 دولار للبدء في المرحلة الثانية من تطوير صالة النادي الأهلي الفلسطيني.

وأكد هنية أن المجلس الأعلى سيبقى سنداً للقطاع الرياضي ويقدم الدعم لضمان استمرار النشاط والبطولات، واحتضان كافة مكونات الرياضة الفلسطينية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟