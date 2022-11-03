"هنية" يعلن عن جملة من المنح والمشاريع للقطاع الرياضي خلال نوفمبر

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، عن جملة من المنح والمشاريع لصالح القطاع الرياضي التي سيتم تقديمها خلال شهر نوفمبر بقيمة إجمالية بلغت (125.000) دولار.

وقال هنية إن المنح والمشاريع ستكون على النحو التالي:

- 50.000 دولار تجهيز صالة سعد صايل بالباركيه وتوقيع الاتفاقية مع الشركة المنفذة.

- 42.500 دولار المنحة المالية لأندية الدرجة الثالثة.

- 20.000 دولار استكمال منحة أندية الدرجة الثانية.

- 3000 دولار مكافأة بطل دوري كرة اليد.

- 5000 دولار المنحة المالية للمواقع الإلكترونية الرياضية.

- 2500 دولار للبدء في مشروع ترميم صالة نادي خدمات البريج.

- 2000 دولار للبدء في المرحلة الثانية من تطوير صالة النادي الأهلي الفلسطيني.

وأكد هنية أن المجلس الأعلى سيبقى سنداً للقطاع الرياضي ويقدم الدعم لضمان استمرار النشاط والبطولات، واحتضان كافة مكونات الرياضة الفلسطينية.