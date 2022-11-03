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جيرو يقود ميلان للفوز على سالزبورغ وبلوغ دور 16 بدوري الأبطال

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:15

جيرو يقود ميلان للفوز على سالزبورغ وبلوغ دور 16 بدوري الأبطال
جيرو يقود ميلان للفوز على سالزبورغ وبلوغ دور 16 بدوري الأبطال

 سجل المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو هدفين وصنع هدفا آخر ليصعد ميلان إلى دور خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة منذ موسم 2013-2014 بفوزه 4-صفر على سالزبورغ، الأربعاء.

واحتاج ميلان إلى تجنب الهزيمة في مباراته الأخيرة بالمجموعة الخامسة للوصول إلى دور الستة عشر، بينما لم يكن أمام الفريق النمساوي سوى الانتصار للتأهل.

وافتتح جيرو التسجيل لصاحب الأرض بضربة رأس متقنة من مدى قريب، ليخفف من مستوى التوتر في سان سيرو.

ومرر المهاجم المخضرم الكرة إلى رادي كرونيتش ليسجل الهدف الثاني بعد 43 ثانية من الشوط الثاني.

وحسم جيرو المباراة بهدف جديد في الدقيقة 57، مستفيدا من مجهود رائع من زميله رافائيل لياو.

واختتم جونيور ميسياس الأهداف في الوقت بدل الضائع ليتوج ليلة رائعة لميلان، الذي احتل المركز الثاني في المجموعة خلف تشيلسي، بينما انتقل سالزبورغ إلى الدوري الأوروبي بعدما جاء ثالثا.

(رويترز)

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