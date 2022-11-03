"مُديريات الداخلية" تصدر 56 ألف معاملة خلال أكتوبر

غزة- الرأي

أصدرت مديريات الداخلية الخمس بوزارة الداخلية -الشق المدني 56 ألف و792 معاملة للمواطنين خلال شهر أكتوبر الماضي من عام 2022م، شملت إنجاز 10 آلاف و334 معاملة مواليد ووفيات وسجل سكان في المحافظات.

وأوضحت إحصائية صادرة عن مديريات الداخلية أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 24 ألف و978 معاملة هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف، و337 معاملة تصحيح الأحوال المدنية.

وبيّنت الإحصائية أن دائرة الجوازات أتمت 7 آلاف و896 تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات 361 معاملة تنوعت بين "بطاقة إقامة، إفادات".

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت 636 معاملة، بالإضافة إلى 7 آلاف و295 معاملات تدقيق أحوال مدنية.

من جهتها، أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديريات ألف و20 معاملة تخص الجمعيات وتفتيش كتبة عرائض، وإصدار ألف و808 شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية ألفين و127 معاملة