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تفتيش العمل بالشمال يبحث التعاون المشترك مع جامعة غزة

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:35

تفتيش العمل بالشمال يبحث التعاون المشترك مع جامعة غزة
تفتيش العمل بالشمال يبحث التعاون المشترك مع جامعة غزة

غزة- الرأي
بحث قسم التفتيش وحماية العمل بمديرية عمل شمال قطاع غزة، التعاون المشترك مع جامعة غزة.

وتوجه وفد من المديرية يرأسه م. مصباح الحوراني رئيس القسم، ومفتشو العمل آلاء زيد،  محمود عيسى، وكان في استقبالهم د. علي أبو جراد مدير فرع الشمال بالجامعة.
وأكد م. الحوراني على عمق العلاقة بين الطرفين، مشيداً بدور الجامعة في بناء شراكة حقيقية وفاعلة مع الوزارة بما يخدم المصلحة العامة للموظفين.

بدوره، ثمن د. أبو جراد دور وزارة العمل الرائد في مجال تحديث البيانات الخاصة بالمؤسسات من أجل الوصول لبيئة عمل آمنة ومنظمة للعاملين وأرباب العمل، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع الفلسطيني

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