"الشباب والثقافة" تنظم مخيماً للأطفال يحاكي عمل البرلمان

غزة- الرأي

نظمت وحدة الطفولة والطلائع في الهيئة العامة للشباب والثقافة، مخيم يحاكي عمل البرلمان، ويستهدف الأطفال المنتسبين للبرلمانات من جميع محافظات قطاع غزة.

وحضر افتتاح المخيم، رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، والمدير العام للطفولة والطلائع الأستاذ عصام الهبيل.

وخلال كلمة له، أكد محيسن أن المخيم يُعد من المخيمات النوعية المميزة التي نفذتها الهيئة ضمن مخيمات أنا الفلسطيني، التي تسعى من خلالها إلى تعزيز الانتماء للهوية الفلسطينية والتمسك بالثوابت الوطنية وتنمية روح الإبداع لدى المشاركين فيها من الشباب والطلائع والأطفال.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى تشكيل برلمان للطفل الفلسطيني بهدف تعزيز دور الأطفال تجاه القضايا الوطنية والاجتماعية، ونشر ثقافة الحوار لديهم، ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار والحوار الحضاري والتعبير عن الرأي بحرية في نفوسهم، لافتًا إلى أنه سيكون نواة لتشكيل برلمان يمثل أطفال فلسطين في كافة أماكن تواجدهم.

وأوضح محيسن أن أعضاء برلمان الطفل سيكون لهم دور مهم في إيصال صوت أطفال فلسطين لكل أنحاء العالم، وفضح اعتداءات وانتهاكات الاحتلال بحقهم، والمطالبة بحقوقهم العادلة التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية.

من جانبه، بيّن الهبيل أن المخيم يهدف إلى تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي لدى الأطفال، وتدريبهم على الإجراءات والقواعد والأصول البرلمانية والمناظرة والحديث إلى وسائل الإعلام، وتمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم في القضايا التي تخصهم، وترسيخ ثقافة المواطنة لديهم وتعزيز وعيهم بحقوقهم وواجباتهم.

وتخلل المخيم عدة أنشطة ومحاضرات تدريبية قدمتها المحامية كوثر سدر، إضافة إلى تنفيذ محاكاة لإجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل لجان البرلمان، وعقد جلسة برلمان حوارية حول حقوق الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة.

