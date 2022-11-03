"الجوازات" تُصدر أكثر من 7 ألاف معاملة رسمية للمواطنين خلال أكتوبر

غزة-الرأي

أصدرت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني - الشق المدني 7 آلاف و896 معاملة رسمية، وذلك عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة الخمس "غزة -الشمال -الوسطى -خانيونس -رفح" خلال أكتوبر الفائت.



وأوضح تقرير صادر عن إدارة الجوازات إنجازها 251 معاملة إضافة أبناء من إجمالي المعاملات التي سُلمت للمواطنين في قطاع غزة، بالإضافة إلى اتمام 545 مُعاملة تنوعت بين "تمديد لأول مرة وتمديد لثاني مرة".



وأفاد أن الإدارة أتمت إجراء 82 معاملة تظهير لبيانات جوازات السفر و22 معاملة تنوعت ما بين (صورة طبق الأصل - لمن يهمه الأمر)، في حين أجرت عمليات تغذية لنحو 6 ألاف و996 معاملة.