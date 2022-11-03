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استعداداً لفصل الشتاء..

العمل: المتابعة الحكومية تعتمد مبلغًا مالياً لتأهيل المراكز المهنية

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:18

العمل: المتابعة الحكومية تعتمد مبلغًا مالياً لتأهيل المراكز المهنية
العمل: المتابعة الحكومية تعتمد مبلغًا مالياً لتأهيل المراكز المهنية

غزة- الرأي

اعتمدت لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها الأسبوعية التي عقدت امس الاربعاء، قراراً طارئاً يتعلق بتأهيل مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.

وخصصت لجنة المتابعة في جلستها مبلغاً مالياً لسد احتياجات المراكز المهنية الطارئة من تأهيل وترميم واستعداد كامل لفصل الشتاء.

وأشادت وزارة العمل بقرار لجنة المتابعة تأهيل المراكز استعداداً لفصل الشتاء، لما فيه من مصلحة تهم الطلبة المتدربين، خاصة وأن بعض أقسام المراكز المهنية مسقوفة بالزينقو وتفتقد لبعض المقومات التي تحتاجها بيئة التدريب، الأمر الذي يؤثر على سير العملية التدريبية خلال موسم الشتاء.

يذكر أن هناك 5 مراكز تدريب مهنية في قطاع غزة، يَتدرب بها 736 متدرب ومتدربة في تخصصات مهنية مختلفة، إضافة إلى 140 متدرب في المرحلة الأولى من الدورات القصيرة التي تعقدها الإدارة العامة للتدريب المهني.

العمل: المتابعة الحكومية تعتمد مبلغًا مالياً لتأهيل المراكز المهنية 313120369_2411810018983598_3610582294141128310_n
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