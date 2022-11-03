زراعة خانيونس تتفقد الآبار الزراعية في العروة الخريفية

خانيونس- الرأي

نفذت دائرة الارشاد و خدمات المزارعين في محافظة خان يونس، جولة تفقدية على الابار الزراعية في كافة المناطق الزراعية من محافظة خان يونس.

وتجُري طواقم وزارة الزراعة جولات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عمليات التشغيل وجودة المياه ومدى صلاحيتها للأنواع من المزروعات.

بدوره،تطرق م.غسان عبدو، عن أهمية اخذ عينات المياه المستخدمة للزراعة خلال العروة الخريفية وذلك من أجل التأكد من مواصفات المياه وتحليلها في مختبرات وزارة الزراعة والحصول على نتائج الفحص ومعرفة ملائمة المياه واستخدامها في ري المزروعات بانواعها.

تأتي هذه الجولات من اجل نجاح الموسم الزراعي وهي ضمن استراتجيات وزارة الزراعة وبالاخص قطاع المياه التى تستخدم في ري المزروعات الزراعية.

فيما أشاد اصحاب الآبار الزراعية، بدور وزارة الزراعة بالنهوض بالقطاع الزراعي وخصوصا قطاع المياه.