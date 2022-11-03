الاقتصاد: معرض "غذاؤنا فلسطيني" لتعريف المستهلك بالمنتجات الفلسطينية

أكدت وزارة الاقتصاد أن معرض غذاؤنا فلسطيني 2022 يهدف بشكل أساسي لتعريف المستهلك بالمنتجات والسلع الفلسطينية وتشجيعه على شرائها.

وقالت الوزارة، إن المعرض ضم منتجات وطنية محلية لأكثر من ٤٠ شركة فلسطينية في غزة والضفة الغربية حاصلة على شهادة الأيزو العالمية، موضحة أن تنظيم المعرض يندرج ضمن سياستها في حماية ودعم المنتج الوطني، الذي أثبت نجاحته وقدرته على المنافسة ومطابقته للمواصفات الفلسطينية وتمتعه بجودة عالية.

وشهد المعرض خلال اليومين السابقين إقبالاً كبيرا من قبل المواطنين، الذين تنقلوا بين زوايا المعرض للتعرف على الصناعات الغذائية والتذوق منها وكيفية انتاجها بجودة عالية.

وعبر أصحاب الشركات المشاركين في المعرض عن سعادتهم لنجاح المعرض في إيصال منتجهم للمواطنين من خلال هذه المعارض والأصناف المتعددة التي يتم تصنيعها بمواصفات عالية.

وأثنى أصحاب الشركات على وزارة الاقتصاد في الاهتمام الكبير الذي توليه للمصانع المحلية للنهوض والارتقاء بها ومحاولة تخطيها للعقبات التي مرت بها بفعل الحروب والحصار.