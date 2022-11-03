الزكاة بالأوقاف توزع طروداً غذائية على مستوى المحافظات

غزة- الرأي

وزعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية 200 طرد غذائي على مستوى محافظات قطاع غزة، بتكلفة إجمالية وصلت 20200 شيكل, بتمويل كريم من هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم أن جهود إدارته مستمرة في تقديم يد العون للأسر المتعففة خلال فصل الشتاء وما يحمله من مسؤوليات واحتياجات لم تستطع الأسر على تلبيتها بفعل سوء الأوضاع المعيشية.

وأشاد اسليم، بجهود مؤسسة الإغاثة الإنسانية المبذولة في خدمة أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم، داعياً الهيئات والمؤسسات المانحة إلي سرعة تقديم الدعم والاحتياجات الأساسية للأسر المعوزة.