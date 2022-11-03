التعليم العالي تُشارك في احتفال توزيع منحة "رزان النجار"

غزة-الرأي

شاركت وزارة التربية والتعليم العالي في حفل توزيع منحة "رزان النجار"، وذلك في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمدينة غزة.

واستفاد من المنحة 9 طالبات من الملتحقات بتخصص التمريض في عدة مؤسسات تعليم عالي، حيث تم اختيارهن بناء على ظروفهن الاقتصادية وتفوقهن الدراسي.

ومثّل الوزارة في اللقاء: أ. خالد عدوان مدير دائرة الخدمات والشؤون الطلابية، وأ. حامد حمدونة رئيس قسم شؤون الكليات في دائرة المنح والبعثات، وأ. حسن هنية رئيس قسم الإرشاد والتوجيه.

وتحدث عدوان عن أهمية هذه المنحة في دعم وتشجيع الطالبات على إكمال دراستهن الجامعية، لافتاً إلى أن المنحة تنفذها الوزارة بالتعاون مع نقابة التمريض للسنة الخامسة.

وقدّم مدير دائرة الخدمات والشؤون الطلابية بالوزارة الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذه المنحة، ولجميع الحضور وممثلي نقابة التمريض والجامعات والكليات الفلسطينية.

وأوضح أن وزارة التعليم تبذل الجهود المختلفة لتوفير المنح للطلبة، حيث جرى هذا العام توفير حوالي 590 منحة دراسية في داخل فلسطين وخارجها بالتعاون الكامل مع الوزارة في رام الله.

يُشار إلى أن منحة رزان النجار تأتي بدعم من مؤسسة أطفال السلام بريطانيا، وبالتعاون مع نقابة التمريض، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.