"الصحة" تنظم المؤتمر الدُّوَليّ الثاني للتمريض التخصصي والقبالة

غزة - الرأي

نظمت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، المؤتمر الدُّوَليّ الثاني للتمريض التخصصي والقبالة بمشاركة علمية محلية ودولية واسعة.

وقال وكيل الوزارة يوسف أبو الريش، إن المؤتمر يهدف لتجويد الخدمات الصحية، واستعراض أحدث ما توصلت إليه العلوم في قطاع التمريض.

وأضاف أبو الريش خلال حديثه لوكالة "الرأي" أن الخدمات الصحية لا يمكن لها أن تتقدم دون إشراك قطاع التمريض وهو الأكثر التصاقا بالمرضى.

بدوره، ذكر مدير عام الإدارة العامة للتمريض بالوزارة خليل شقفة، أنه رصد العديد من الأبحاث في المؤتمر، مشيرا إلى أنها تنصب في صالح الخدمات المتطورة المتخصصة في التمريض بهدف تجويد قطاع التمريض.

وأوضح شقفة لـ "الرأي" أن الوزارة تواصل جهودها وبحثها عن أحدث وأفضل الخدمات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتطور قطاع التمريض والقبالة.

من جهته، أشار منسق المؤتمر ومدير عام تمريض المستشفيات يوسف فحجان، إن المؤتمر سيفتح الباب أمام التجارب العلمية والعملية في مجال التمريض والقبالة.

وبين فحجان خلال حديثه لـ "الرأي" أن الأوراق العلمية التي سيتم عرضها خلال المؤتمر ستثمر عن ملخصات لأبحاث تم إعدادها من قبل ممرضين وممرضات وقابلات داخل المستشفيات لاستخلاص نتائجها أمام أصحاب القرار لتنعكس على تطوير الخدمات التمريضية.