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التنمية الاجتماعية تنظم يوماً ترفيهياً للأطفال وذويهم

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:15

التنمية الاجتماعية تنظم يوماً ترفيهياً للأطفال وذويهم
التنمية الاجتماعية تنظم يوماً ترفيهياً للأطفال وذويهم

غزة- الرأي

 نظمت شبكة حماية الطفولة بمديرية غزة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية  بمشاركة مركز التدريب المجتمعي وإدارة الأزمات تنظم يوما ترفيهيا للأطفال وذويهم، يأتي ذلك ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالخدمات التي  يقدمها قسم الأسرة والطفولة بالمديرية .

وقد شارك في  اليوم الترفيهي ثلاثون طفلاً وطفلة وتخلل اللقاء جملة من الانشطة الترفيهية وألعاب  تنشيطية هادفة  أدخلت  على الاطفال السعادة والسرور وكذلك الانشطة ذات البعد الوطني والإرث الفلسطيني التي تعزز الهوية الوطنية الفلسطينية.

كما أتاح اليوم الترفيهي فرصة تعبير الاطفال عن مشاعرهم بشكل حر وأعطائهم الفرصة للتعبير عن بعض المواهب بمشاركة بعض الاطفال في القاء القصيدة والانشودة الوطني.

وتم دمج الاهالي مع أطفالهم في تنفيذ بعض الانشطة وسادت أجواء الفرح على وجوههم  وعبروا عن سعادتهم بمشاركة أطفالهم هذه الانشطة، متمنيين تكرار تلك الايام التي تعود عليهم بالراحة النفسية على حد تعبيرهم.

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