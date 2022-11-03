التنمية الإجتماعية تشارك في جلسة حوارية لتعزيز صمود السكان

الوسطى- الرأي

شارك مركز تمكين المرأة والمجتمع التابع لوزارة التنمية الإجتماعية، ممثلاً بمدير المركز نعيمة سويدان، في جلسة حوارية حول "دور مؤسسات المجتمع المحلي العاملة داخل المخيم الجديد في تعزيز صمود السكان".

وأقيمت الجلسة الحوارية في قاعة بلدية النصيرات وشارك فيها العديد من مؤسسات المجتمع المحلي والتي ناقشت دور وسياسات المؤسسات العاملة داخل المخيم الجديد وواجبهم تجاه تعزيز صمود السكان.

بدورها أوضحت مدير المركز آليات عمل المركز والخدمات التي يتم تقديمها للجمهور وفئاته المختلفة من برامج وأنشطة ودورات متعددة مهنية وثقافية ودينية وعلمية .

وقالت:" إننا نسعى دوما من أجل الرقي بخدماتنا من أجل تقديم الخدمة الافضل لجميع الفئات العمرية بالمركز، وذلك لشعورنا بالمسؤولية تجاه تعزيز صمود السكان".

كما أجابت مديرة المركز على استفسارات الحضور والتي كان أهمها كيف يساهم المركز في الحد من ظاهرة الطلاق