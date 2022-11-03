التنمية الاجتماعية تستكمل تدريبات الباحثين في قضايا العنف

غزة- الرأي

استكملت الادارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي في وزارة التنمية الاجتماعية، ضمن اطار عمل دائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي تدريب المجموعة السادسة من الباحثين الاجتماعيين ضمن برنامج التوعية بمفاهيم الاكتشاف المبكر والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي بالتعاون مع مركز شؤون المرأة.

وأوضح رياض البيطار مدير عام التخطيط والتعاون الدولي أن هذه التدريبات تأتي ضمن خطة الادارة العامة في رفع قدرات ومهارات الباحثين الاجتماعيين في الاكتشاف المبكر والاستجابة لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي وتأتي ضمن التنسيق مع المؤسسات الدولية والمحلية لرفع كفاءة طواقم العمل بالوزارة.

وأوضحت أ. ريم اسليم مدير دائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي أن الدورة استهدفت عدد 31 باحث اجتماعي من كافة مديريات قطاع غزة ومثلت المجموعة رقم 6 ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي تستهدف توعية كافة الباحثين الاجتماعيين العاملين بوزارة التنمية الاجتماعية فيما يخص الاكتشاف المبكر والاستجابة لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي.

حيث تضمنت الدورة ثلاث أيام تدريبية تناولت عدد من المحاور التي احتوت على التعريفات وآليات الاكتشاف والتحويل والدور الواقع على مقدمي الخدمات، وبانتهاء الدورة يكون قد أن أتم التدريب نحو 175 باحث اجتماعي وسيتم لاحقا استكمال باقي التدريبات.