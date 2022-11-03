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تعليم شرق غزة يُنظم معرضاً علمياً اختتاماً لفعاليات مشروع "STEM"

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:50

تعليم شرق غزة يُنظم معرضاً علمياً اختتاماً لفعاليات مشروع "STEM"
تعليم شرق غزة يُنظم معرضاً علمياً اختتاماً لفعاليات مشروع

غزةالرأي
نظمت مدرسة عبد الرؤوف الشريف الأساسية للبنين بمديرية التربية والتعليم شرق غزة معرضاً علمياً اختتاماً لفعاليات مشروع أندية المدرسة الصيفية " "STEM".

وحضر المعرض الذي أقيم بالمدرسة وفد من مديرية التربية و التعليم شرق غزة ضم أ. مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة، د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية، أ. سمعان عطاالله رئيس قسم الاشراف التربوي، أ. نبيل محجز مشرف مبحث التكنولوجيا، أ. فؤاد الجزار مدير المدرسة الى جانب ثلة من المعلمين والمعلمات.

واشتمل المعرض على عدد من المشاريع و الابتكارات التي قام بإنتاجها الطلاب طيلة مدة المخيم الذي استمر لمدة "12" يوماً. 

وأشاد أ. نور الدين بالمشروع مبيناً فائدته على الطلبة، ولفت مدير التربية والتعليم إلى أن الأندية والمسابقات وغيرهـا مـن الأنشطة اللاصفية، تعـد فرصة للكشف عن مواهب وابداعات الطلبة واستثمارها على النحو الأمثل.

يشار أن مشروع أندية المدرسة الصيفية ""STEM" أطلقته وزارة التربية والتعليم العالي بتمويل من منظمة اليونيسف؟ حيث يستهدف طلبة الصفوف من السابع حتى الحادي.

 ويهدف مشروع تطبيق منحى STEM إلى التكامل بين العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، وتطوير قدرات الطلبة في المجالات العلمية والتقنية, وتضمن مشروع المدرسة الصيفية STEM ثلاث زوايا وهي زاوية مشغل STEM حيث يُركز فيها على العمل اليدوي من خلال تطبيق مجموعة من التحديات العملية التي تساعد الطلبة على تعلم التفكير، وزاوية الروبوت وهي تختص في تنمية قدرات مهارات الطلبة في مجال البرمجة، وزاوية المشاريع حيث تستند إلى الزاويتين السابقتين.

تعليم شرق غزة يُنظم معرضاً علمياً اختتاماً لفعاليات مشروع 314347253_3076067029351466_4103318195635736817_n (1) 314412934_3076067049351464_3751636056580433901_n
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