تعليم شرق خان يونس يختتم مشروع أندية "STEM"

خان يونس- الرأي

اختتمت مديرية التعليم مشروع أندية "STEM" بإقامة معرض علمي بمدرسة طيبة، بحضور م. أسماء أبو موسى مدير الدائرة الفنية، جهاد الأغا رئيس قسم الإشراف التربوي، فريد قديح مشرف الأحياء بالمديرية، ويشتمل المعرض على عدد من المشاريع والابتكارات التي قام بابتكارها الطلبة.

وفي كلمتها أشادت أبو موسى بمشروع "STEM" ونتائجه العلمية التي تعود على الطلبة، وتعـد فرصة للكشف عن المواهب التي يمتلكها العديد من الطلبة.

ويهدف مشروع تطبيق منحى STEM إلى التكامل بين العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، وتطوير قدرات الطلبة في المجالات العلمية والتقنية، ويتناول مشروع المدرسة الصيفية STEM ثلاث زوايا وهي زاوية مشغل STEM حيث يُركز فيها على العمل اليدوي من خلال تطبيق مجموعة من التحديات العملية التي تساعد الطلبة على تعلم التفكير، وزاوية الروبوت وهي تختص في تنمية قدرات مهارات الطلبة في مجال البرمجة، وزاوية المشاريع حيث تستند إلى الزاويتين السابقتين.