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بتمويل من مؤسسة أمان ماليزيا

"التنمية" توزع مساعدات نقدية على متضرري العدوان الأخير

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:15

جانب من توزيع المساعدات على الأسر
جانب من توزيع المساعدات على الأسر

غزة - الرأي

وزعت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم الخميس، مساعدات نقدية على متضرري العدوان الأخير على قطاع غزة في شهر أغسطس الماضي عام 2022 الجاري.

وقال مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بالوزارة رياض البيطار، إنه تم توزيع مساعدات نقدية على 91 أسرة متضررة من العدوان بتمويل من مؤسسة أمان ماليزيا.

وأضاف البيطار خلال حديثه لـ "الرأي" أن توزيع هذه المساعدات يأتي ضمن دور الوزارة والمؤسسات الشريكة نحو دعم الأسر والعائلات المتضررة من العدوان.

بدوره، ذكر مدير مؤسسة أمان ماليزيا عمر صيام، أن المشروع يأتي دعما لأهالي قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي المتكرر على بيوت الآمنين في القطاع وتدمير جزء كبير منها.

وأوضح صيام لـ "الرأي" أن مؤسسة أمان ماليزيا تحاول مساعدة الأسر المتضررة ضمن برنامج متكامل بالشراكة مع وزارتي الأشغال العامة والإسكان والتنمية الاجتماعية لإعادة إعمار المنازل التي دمرها الاحتلال.

وبين أنه تقديم بدل إيجار للأسر المستفيدة من هذه المساعدات ضمن هذه المرحلة لحين بدء عملية إعمار منازلهم المدمرة.

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