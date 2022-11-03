الدفاع المدني يتعامل مع 148 حريقًا خلال أكتوبر

غزة-الرأي

تعاملت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة خلال شهر أكتوبر الماضي مع 148 حريقًا اندلع في أماكن مختلفة، ونفذت 167 مهمة إنقاذ، 108 مهمة إسعافية.

وبينت المديرية العامة للدفاع المدني في تقريرها الشهري أن إدارة الأمن والسلامة أنجزت 197 معاملة، شملت محطات وقود وغاز وقاعات وورش ومستودعات ومخابز ومناجر ومباني عالية ومصانع وحرف.

من جهتها نفذت فرق التفتيش والمتابعة في المديرية العامة للدفاع المدني 344 زيارة ميدانية لتفقد إجراءات السلامة في المصانع وورش الحرف المختلفة.

وعلى صعيد التدريب والتوعية، ذكر التقرير أن إدارة التدريب نفذت سبع دورات 23 نشاطًا تدريبيًا، استفاد منها 1786 متدرب ومتدربة.