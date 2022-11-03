وكيل النقل والمواصلات يناقش تقرير الربع الثالث لهذا العام

غزة- الرأي

ناقش وكيل النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ تقرير الربع الثالث لعام 2022م بحضور المدراء العامون لكافة الادارات والوحدات وذلك اليوم في مقر الوزارة.

رحب أبو شرخ بالحضور مؤكداً على الدور الكبير الذي يبذلونه في تطوير مرافق الوزارة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد أبو شرخ على أهمية مناقشة التقرير بشكل مستمر في سبيل الوقوف على أبرز المعوقات التي تواجه عمل الوزارة والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن وكذلك تعزيز الإنجازات.

وطالب أبو شرخ من الحضور العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأسرع وقت وأقل جهد بما يوفر الراحة لهم وإنجاز معاملاتهم.

وتم خلال اللقاء عرض تقرير الربع الثالث من عام 2022م المٌعد من قبل وحدة التخطيط والإداء المؤسسي ومناقشة أبرز إنجازات الوزارة الرقمية والوصفية لجميع الإدارات العامة.

الجدير بالذكر أن وكيل الوزارة على إطلاع مستمر على تنفيذ الخطة التشغيلية السنوية الخاصة بالوزارة.