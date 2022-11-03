بلدية دير البلح: تواصل ترحيل المكبات العشوائية بالمدينة

الوسطى- الرأي

واصلت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، ترحيل المكبات العشوائية في المدينة والذي يأتي بالتزامن مع خطتها لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على بيئة خالية من الأمراض.

وأوضح ساري الطواشي رئيس قسم النظافة، أن صناع الجمال قاموا خلال اليومين الماضيين بأعمال ترحيل للمكبات العشوائية في مناطق مختلفة شملت البصة وارض عكيلة الشخريتي شارع 24 امتداد شارع البحر الرشيد، ارض ابو جميزة المشاعلة.

وبين أن أعمال الترحيل شملت أيضا النفايات المتراكمة حول الحاويات، داعياً المواطنين إلى وضع النفايات في الحاويات وعدم إلقاءها حولها، بالإضافة إلى وضعها في أكياس محكمة الإغلاق.