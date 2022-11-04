الزراعة تنفذ جولة إرشادية لمتابعة قطف الزيتون بالمحافظة الوسطى

غزة-الرأي

نفذت الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين، بالتعاون مع مديرية زراعة الوسطى جولة إرشادية مشتركة على المزارعين في محافظة الوسطى لمتابعة عمليات قطف ثمار الزيتون بالطرق الصحيحة،والتأكد من نضج الثمار وجاهزيتها للعصر للحصول على زيت بكمية و جودة عالية.



وخلال الجولة تم التأكيد على المزراعين بضرورة تنظيف المكان قبل القطف وتغطية الأرض أسفل الأشجار لحماية الثمار من التلوث البيولوجي و الفيزيائي و الكيمائي.



في غضون ذلك تم توضيح أهمية فرز الثمار في الحقل و نقلها في عبوات مهواة ومناسبة لتوصيلها للمعصرة في أقل وقت ممكن، وذلك للحصول على زيت زيتون عالي الجودة والقيمة الغذائية و العلاجية، بالإضافة لتلبية إحتياجات المستهلك محليا وخارجيا.



وضمن الارشادات تم التأكيد على أهمية تخزين الزيت في عبوات مناسبة بعيدا عن أشعة الشمس ومصادر الضوء، لا سيما في ظل التوقعات بأن يغطي فائض الإنتاج من الزيت هذا الموسم نسبة العجز في الموسم القادم.



وفي سياق الجولة تم تنفيذ مشاهد عملية للتقليم المناسب بعد القطف للتخلص من الأفرع المصابة والمكسورة و المتشابكة التي تعيق الحركة و العمليات الزراعية، وذلك بحضور عدد من المزارعين والمهندسين المشاركين في الجولة.

