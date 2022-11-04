وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على خطيب مسجدك اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية المدهون: الحقوق الفلسطينية لا تسقط بالتقادم حتى التحرير وكالة الرأي الفلسطينية تعيين " الكرد" مدرباً لفريق في الدرجة الثالثة وكالة الرأي الفلسطينية فينيسيوس ينفرد برقم مميز فى دورى أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية كريم بنزيما يسجل رقمًا سلبيًا مع ريال مدريد فى دورى أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية تعمل إيه لو نسيت كلمة مرور انستجرام وكالة الرأي الفلسطينية "سناب شات" تقدم خدمة التسوق عبر الواقع المعزز قبل الطلب وكالة الرأي الفلسطينية كيفية استرداد الرسائل النصية المحذوفة على جهاز أيفون وكالة الرأي الفلسطينية زيت الزيتون بديل للمرطبات ومستحضرات التجميل وكالة الرأي الفلسطينية 6 أطعمة غنية بفيتامين سي لتقوية جهاز المناعة
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تنفذ جولة إرشادية لمتابعة قطف الزيتون بالمحافظة الوسطى

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:47

111
111

غزة-الرأي
نفذت الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين، بالتعاون مع مديرية زراعة الوسطى جولة إرشادية مشتركة على المزارعين في محافظة الوسطى لمتابعة عمليات قطف ثمار الزيتون بالطرق الصحيحة،والتأكد من نضج الثمار وجاهزيتها للعصر للحصول على زيت بكمية و جودة عالية.


وخلال الجولة تم التأكيد على المزراعين بضرورة تنظيف المكان قبل القطف وتغطية الأرض أسفل الأشجار لحماية الثمار من التلوث البيولوجي و الفيزيائي و الكيمائي.


في غضون ذلك تم توضيح أهمية فرز الثمار في الحقل و نقلها في عبوات مهواة ومناسبة لتوصيلها للمعصرة في أقل وقت ممكن، وذلك للحصول على زيت زيتون عالي الجودة والقيمة الغذائية و العلاجية، بالإضافة لتلبية إحتياجات المستهلك محليا وخارجيا.


وضمن الارشادات تم التأكيد على أهمية تخزين الزيت في عبوات مناسبة بعيدا عن أشعة الشمس ومصادر الضوء، لا سيما في ظل التوقعات بأن يغطي فائض الإنتاج من الزيت هذا الموسم نسبة العجز في الموسم القادم.


وفي سياق الجولة تم تنفيذ مشاهد عملية للتقليم المناسب بعد القطف للتخلص من الأفرع المصابة والمكسورة و المتشابكة التي تعيق الحركة و العمليات الزراعية، وذلك بحضور عدد من المزارعين والمهندسين المشاركين في الجولة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟