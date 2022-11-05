أسعار المنتجات الزراعية واللحوم لليوم السبت

نشرت وزارة الزراعة بغزة متوسط أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في الأسواق المحلية، لليوم السبت 05/11/2022، بحيث لا تزيد عن الأسعار المذكورة.
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05 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:22
غزة - الرأي:
نشرت وزارة الزراعة بغزة متوسط أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في الأسواق المحلية، لليوم السبت 05/11/2022، بحيث لا تزيد عن الأسعار المذكورة.
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