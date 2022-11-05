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خلال الأسبوع الماضي

"المعابر" إحصائية بأعداد الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:28

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غزة-الرأي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (30 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 10053 مغادرين، فيما بلغ عدد الوصول 10014 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 10323 مواطناً و127 أجنبياً، و53 من فلسطينيي الداخل، و157 من الأجانب الذين زاروا قطاع غزة مؤخرًا.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 9761 مواطناً، و159 أجنبياً، و89 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 5 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ يربط بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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