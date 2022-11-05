الشرطة المجتمعية بغزة تنظم لقاءً تواصلياً لمجلس عائلات حي الدرج

غزة-الرأي

نظمت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة غزة لقاءً مع مجلس عائلات منطقة الدرج بالتنسيق مع قسم الشرطة المجتمعية في مركز شرطة الدرج والتفاح بحضور مدير المركز المقدم محمد الزرقة وبمشاركة المقدم سامح اشتيوي مدير دائرة الشرطة المجتمعية بالمحافظة.

يأتي اللقاء ضمن سلسلة البرامج والفعاليات التي تنظمها الشرطة المجتمعية تنفيذاً للمبادرة التي أطلقتها متابعة العمل الحكومي نحو "حياة مطمئنة" لتعزيز القيم والسلوك الإيجابي ومعالجة السلوكيات السلبية في المجتمع.

وحضر اللقاء عدد من الوجهاء ومجلس العائلات ممثلاً بالشيخ علي الغفري ونائبه السيد بدر صبرة والشيخ رضوان النخالة، ووفداً من لجان الإصلاح والمخاتير بمنطقة الدرج، ود. مازن نور الدين مدير مديرية التربية والتعليم بشرق غزة.

ورّحب المقدم الزرقة بالحضور وشكرهم على تواصلهم المستمر وعطائهم الدائم، لافتاً إلى أن الجميع يعمل كالجسد الواحد من أجل تنفيذ القانون وفرض الأمن والسكينة للمواطن.

وأكد المقدم الزرقة "أن الشرطة تتعامل بروح القانون من خلال إتاحة المجال للجميع وخاصة لجان الإصلاح من أجل التدخل للإصلاح بين العائلات للوصول إلى حل المشاكل والخلافات.

بدوره ذكر مدير دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة غزة المقدم سامح اشتيوي أن العلاقة الأبوية بين الوالدين والأبناء هي موضوع مهم جداً.

ونوه إلى أنه يتوجب علي الوالدين الاحتضان وليس الاهمال وضرورة المصالحة والانفتاح علي الأبناء وليس الضرب والتعنيف بهدف تكوين جيل ناضج ومسئول عن طموحاته الايجابية في المستقبل.

من جانبه، شدّد الشيخ الغفري على أن الأبناء أمانة في أعناقنا ويتوجب الاهتمام بهم وبمطالبهم واحتياجاتهم، مشيراً إلى أن نعمة الأمن والأمان التي ينعم بها مجتمعنا الفلسطيني إنما هو بفضل الله ثم بجهود الحكومة في غزة.