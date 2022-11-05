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"الاقتصاد" تصدر إحصائية لحركة المعابر خلال أكتوبر

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:03

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غزة-الرأي 
اصدرت الادارة العامة للتجارة والمعابر التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني  احصائية لحركة المعابر خلال شهر أكتوبر2022.

وبينت الادارة العامة أن اجمالي الحركة التجارية للواردات علي المعابر خلال الشهر المنصرم بلغت 11534 شاحنة موزعة مابين معبر كرم أبو سالم بواقع 6710 شاحنة و معبر رفح التجاري بواقع 4824 شاحنة وهذه الشاحنات متنوعة ما بين مواد غذائية وغير غذائية ومواد انشائية وتجارية ومحروقات ومساعدات .


وجاء في التقرير دخول 980شاحنة محروقات من المعابر و420شاحنة مساعدات للمؤسسات الدولية العاملة داخل قطاع غزة


كما تم  تصدير 434شاحنة موزعة مابين معبر كرم ابو سالم بواقع 286 شاحنة وصادرات عبر معبر رفح بواقع 148شاحنة ، حيث تنوعت الصادرات مابين حديد خردة ونحاس والمنيوم وسمك واثاث وخضار ..


وحررت الوزارة  186محضر تحفظ على المعبرين اضافة الى240 محضر ضبط ، وقد تم أخذ العينات من المنتجات الواردة للفحص المخبري ومدي مطابقة هذه المنتجات للمواصفات الفلسطينية


اماعلي صعيد معبر بيت حانون فإن كمية الذهب الوارد من الضفة بلغ وزنها 304433جرام ، وكمية الذهب الصادرة للضفة خلال الشهر بلغ وزنها 3288.2 جرام .
 

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