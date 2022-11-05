الداخلية تنشر تنويهًا هامًا للأجانب والوافدين الفلسطينيين

غزة- الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية تنويهًا هامًا للأجانب والوافدين الفلسطينيين المتواجدين بقطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، "ننوه لجميع الأجانب والوافدين الفلسطينيين المتواجدين داخل القطاع غير الحاصلين على بطاقة هوية فلسطينية أو بطاقة تعريف أو إذن دخول زائر، بضرورة تسوية أوضاعهم قبل موعد سفرهم".

وذكرت أن تسوية الأوضاع تتم من خلال التوجه لمقر الإدارة العامة لشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية – الشق المدني (تل الهوا).



وشددت على أنه من تاريخ (13 نوفمبر الجاري) لن يتمكن أي أجنبي أو وافد فلسطيني من مغادرة القطاع دون استكمال الإجراءات المطلوبة.