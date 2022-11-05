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بعد اتفاق مع ادارة السجون بإنهاء عزله

الأسير الطيطي يُعلق إضرابه عن الطعام

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 07:35

الاسير الطيطي
الاسير الطيطي

الضفة المحتلة-الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير سبع الطيطي (33 عاما) من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، علق إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد اتفاق مع ادارة سجون الاحتلال بإنهاء عزله خلال الأيام المقبلة.

وكان الأسير الطيطي قد شرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ 19 يوما، احتجاجا على عزله الانفرادي في معتقل "ريمون" منذ أكثر من شهر، في ظروف صعبة، وحرمانه من الزيارة، و"الكانتينا".

الأسير الطيطي معتقل منذ العاشر من نيسان/ إبريل الماضي، وصدر بحقه حكم بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر، وقبل أن ينتهي بثلاثة أيام، جدّد له الحكم لستة أشهر إضافية.

يشار إلى أن الأسير الطيطي هو شقيق الأسيرة أسيل، التي اعتقلتها قوات الاحتلال في الثاني من تشرين الأول الماضي، أثناء زيارتها لشقيقها في معتقل "ريمون".

يذكر أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تجاوز 820 معتقلاً بينهم 6 قاصرين على الأقل وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني (النقب، وعوفر).

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