الصحة تفتتح دورة تدريبية حول معايير الجودة في أقسام الطوارئ

غزة-الراي

افتتحت دائرة طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات دورة تدريبية في معايير الجودة في أقسام الطوارئ استهدف 20 من رؤساء أقسام الطوارئ في المستشفيات وأخصائيي طب الطوارئ، وذلك على مدار يومين متتاليين، سيحاضر فيها المدرب الخبير في طب الطوارئ د.ثائر احمد ومجموعة من المدربين المختصين في طب الطوارئ.

وتهدف هذه الدورة الى التعرف على إدارة أقسام الطوارئ ومعايير الجودة في تلك الأقسام ومعايير رضا المرضى عن الخدمة المقدمة.

وتعتبر هذه الدورة هي الأولى التي تقدم في هذا المجال، والتي تأتى في إطار تجويد وتحسين خدمات الطوارئ في المستشفيات، بالتعاون مع مؤسسة ميد غلوبال (Med Global)، وسيتم خلال الدورة تنفيذ مجموعات عمل وحلقات نقاش بين المشاركين.