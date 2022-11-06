"مجمع ناصر" ينقذ حياة شاب توقف قلبه 35 دقيقة

أنفذ فريق طبي بقسم طوارئ مجمع ناصر الطبي بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حياة شاب في العقد الثالث من عمره وصل إلى قسم الطوارئ يعاني من ألم في الصدر، وبعد دقائق حصل توقف مفاجئ للقلب على إثر اشتباه بجلطة قلبية.
وأوضح د. محمد قنديل استشاري الطواري ورئيس القسم، أنه تم البدء بعمل إنعاش قلبي رئوي متقدم عبر فريق متكامل من الأطباء والتمريض وفق أحدث البروتوكولات العلاجية وتم إعطاؤه ١٥ صدمة كهربائية والتعامل مع الرجفان البطيني باستخدام عقار ال Lidocaine لوقف الرجفان الجامح بين الصدمات الكهربائية بشكل أساسي مع بدء مذيب الجلطات قبل عودة القلب للنبض مرة أخرى.
وأضاف قنديل: "عند استعادة النبض تم تحويله بالتعاون مع د. أشرف شعث بمرافقة د. أحمد الزقزوق مباشرة لقسم القسطرة القلبية بمستشفى الأوروبي خلال ٣٠ دقيقة، حيث تم إجراء قسطرة قلبية عاجلة وفتح الشريان التاجي المغلق والمريض الآن بصحة جيدة ويتلقى رعاية طبية في قسم القلب بمجمع ناصر".