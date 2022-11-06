تعادل إيجابي بين شباب رفح وبيت حانون

واصل نادي شباب رفح، حامل لقب الموسم الماضي الصدارة رغم تعادله مع ضيفه اتحاد بيت حانون، بنتيجة 1-1 على ملعب رفح البلديّ، ضمن لقاءات الجولة التاسعة لدوري الدرجة الممتازة في الدوري العامّ للموسم الكروي 2022- 2023. ورفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأوّل، ووصل رصيد بيت حانون إلى 9 نقاط في المركز التاسع.

تقدم رفح عبر نجمه مؤمن البواب في الدقيقة 55، ونجح بيت حانون في خطف هدف التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة 93 عبر المهاجم عبد الكريم نصير.

حكم اللقاء: محمود أبو مصطفى للساحة، وساعده محمد الغول، وعدنان حنيدق، وبدر العطار رابعًا.

وفي نفس الدرجة الممتازة، قاد خدمات النصيرات- القادم الجدد للأضواء ضيفه الصداقة للتعادل بالنتيجة السلبية على ملعب الشهيد محمد، ورغم الفرص المتاحة للفريقين إلّا أنّها باءت فشلاً في الوصول إلى المرميين.

ورفع الصداقة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، والنصيرات إلى 8 نقاط في المركز العاشر.

حكم اللقاء: الدوليّ فايز عمران للساحة، وساعده رشيد حمدونة، ومارسيل أبو شدق، وخالد أبو الخير رابعًا.

الدرجة الأوّلى

وفي الدرجة الأوّلى، ضمن لقاءات الأسبوع التاسع، حقق نماء فوزاً كبيراً على جاره وبيت لاهيا، بنتيجة 5-1 على ملعب بيت حانون البلديّ، تناوب على تسجيل الخماسية، الخبير سعيد السباخي-ثنائية، في الدقيقتين 31، و57، والهداف عاهد أبو مراحيل- ثنائية، في الدقيقتين 52، و56، ومحمد القاضي في الدقيقة 45، وهدف بيت لاهيا إبراهيم أبو المعزة في الدقيقة 78. وقفز نماء للمركز الثالث برصيد 17 نقطة، وبقي رصيد بيت لاهيا عند 9 نقاط في المركز الثامن.

الدرجة الثّانية

وفي الدرجة الثانية، في الأسبوع التاسع لفرع الوسطى والجنوب، فاز خدمات المغازي على شباب معن، بنتيجة 2-1 على ملعب خان يونس البلديّ. سجل للمغازي مدافع معن محمد عرندس خطأ في مرماه في الدقيقة 30، ومحمد الأبزل في الدقيقة 85، ولمعن ماهر النجار في الدقيقة 94. ورفع المغازي رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، وبقي رصيد معن عند 12 نقطة في المركز الرابع.

مباريات الأحد

ويلتقي اليوم الأحد في الدرجة الممتازة، غزة الرياضيّ وخدمات رفح على ملعب فلسطين الدوليّ، وشباب جباليا والهلال الفلسطينيّ على ملعب بيت حانون البلديّ، وفي الدرجة الأوّلى يلتقي المجمع الإسلاميّ وأهلي النصيرات على ملعب الشهيد محمد، والأمل وخدمات البريج على ملعب خانيونس البلديّ، وفي الدرجة الثانية يلتقي جماعي رفح واتحاد دير البلح على ملعب رفح البلديّ.

المصدر: صحيفة القدس