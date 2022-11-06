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"الشفاء "يستقبل الوفد الطبي الفرنسي المتخصص بجراحة اليد والأعصاب الطرفية

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:21

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غزة-الرأي 

 استقبل د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي وبحضور د. أشرف البياع استشاري ورئيس قسم جراحة اليد والأعصاب الطرفية بالمجمع، الوفد الطبي الفرنسي برئاسة البروفسور كريستوف أوبرلاين.

حيث قدم د. أبو سلمية شكره للوفد الطبي، لجهودهم العظيمة في دعم القطاع الصحي والتخفيف من آلام المرضى والمصابين.

من جانبه ،أوضح د. البياع أن الوفد قام بزيارة المجمع ثلاث مرات خلال العام، ويستثمر الوقت بمعاينه الحالات المرضية حيث من المقرر أن يتم الكشف عن (70) حالة من المصابين إصابات شديدة باليدين والأعصاب الطرفية، كما وتم التنسيق لإجراء العمليات الجراحية الكبرى والمعقدة لحالات العيوب الخلقية وإصابات الجرحى.

وأشاد د. أوبرلاين بجهود الطواقم الطبية بالمجمع، معبرا عن سعادته في التخفيف عن المرضى آلامهم. وتعمد وزارة الصحة الى استقطاب الوفود الطبية بشكل دائم لمشاركة الطواقم الطبية اجراء العمليات الجراحية والتخفيف عن كاهل المرضى في التنقل للعلاج بالخارج.

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