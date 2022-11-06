وضع حجر الأساس لإنشاء البرنامج الوطني الشامل لرعاية وعلاج مرضى التليف الكيسي

غزة-الرأي

التقى د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات، بالوفد الطبي الأمريكي المتخصص في الأمراض الصدرية والمناظير أطفال من مؤسسة Med Global برئاسة الدكتور غريغ شاى والمختص بعلاج التليف الكيسي من ولاية كاليفورنيا بأمريكا، وذلك لوضع حجر الأساس لإنشاء البرنامج الوطني الشامل لرعاية وعلاج مرضى التليف الكيسي في فلسطين، وبحضور مدير عام التعاون الدولي الطواقم الطبية المختصة في التغذية والعلاج الطبيعي والتمريض وأقسام الصدرية.

وأكد د.زقوت خلال اللقاء، على ضرورة توحيد الجهود لعمل بروتوكولات خاصة لتوحيد سياسات العمل وتعزيز الاجتماعات متعددة التخصصات، ونقل الخدمة بعد المرحلة العمرية 14 عاما ليتم متابعتها من قبل الطواقم الطبية للبالغين.

من جانبه، أعرب د.غريغ شاى عن استعداده لحشد الجهود لتقديم الدعم اللازم من الأدوية وعمليات التدريب للطواقم الطبية من كافة التخصصات على أليات التعامل مع مرضى التليف الكيسي ووضع البروتوكولات الخاصة لعلاج مرضى التليف الكيسي.

وقال إن المرضى في قطاع غزة يعانون بشكل كبير من عدم توفر الأدوية الأساسية نظرا لمحدودية الموارد، لافتا الى أن مريض التليف الكيسي في أمريكا يكلف سنويا 65ألف دولار سنويا.

وفى السياق، يوضح د.صابر الصرفندي رئيس قسم الصدرية بمجمع ناصر الطبي أن زيارة الوفد تأتي في إطار توحيد سياسات العمل والتشخيص والعلاج لمرضى التليف الكيسي في المرحلة العمرية منذ الولادة حتى 14 عاما، على أن يتم متابعة ما بعد عمر 14 عاما من قبل الطواقم الطبية للبالغين.

ويضيف:" كما وسيتم خلال البرنامج الوطني تفعيل مبدأ إشراك الفرق الطبية المختلفة التخصصات والأمراض الصدرية والغدد الصماء والجهاز الهضمي والعلاج الطبيعي والتغذية فى متابعة وعلاج مرضى التليف الكيسي وسيكون هناك تدريب الطواقم لتوحيد سياسة العمل، الى جانب تفعيل مبدأ نقل الخدمة بين المرحلة العمرية للصغار والبالغين".

وأكد على أن زيارة الوفد جاءت لوضع حجر الأساس لإنشاء رعاية شاملة ومتكاملة لهؤلاء المرضى والعمل على توفير الدعم اللازم لهم من الأدوية والعلاجات المطلوبة والأجهزة من الجهات الداعمة وجمعية التليف الكيسي الأمريكية وجمعيات التليف الكيسي في الدول الإقليمية المجاورة والدولية.

وتعد هذه الزيارة الخامسة للوفد منذ عام 2019، حيث قام بجولة ميدانية للمستشفى النصر الرنتيسي على مدار يومين متتاليين للاطلاع على أقسام المستشفى والخدمات المقدمة للمرضى بشكل عام والخدمات التي يقدمها قسم الأمراض الصدرية ووحدة المناظير التشخصية بشكل خاص وطبيعة الحالات المرضية التي يتم التعامل معها ومعالجتها وعدد الحالات التي يتم استقبالها في العيادة الخارجية التخصصية وفي قسم المناظير وبعض المعيقات التي تواجه العمل، و تعزيز قدرات الطواقم الطبية وعقد اللقاءات للطاقم الطبي لعرض ومناقشة بعض الحالات المرضية الصعبة في طب الأمراض الصدرية أطفال.

يذكر أن مرض التليف الكيسي هو اضطراب وراثي يُسبب تلفًا شديدًا في الرئتين والجهاز الهضمي والأعضاء الأخرى في الجسم، ويؤثر على الخلايا التي تُنتج المخاط والعرق والعصارة الهضمية، وعادةً ما تكون هذه السوائل المفرزة شفافة ولزجة، وقد وصل عدد حالات التليف الكيسي ما يقارب من 150 حالة في مستشفيات قطاع غزة.