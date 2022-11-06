"جودة البيئة" توقع اتفاقية تفاهم لمعالجة مياه الصرف الناتج من معاصر الزيتون

غزة-الرأي

وقّعت سلطة المياه وجودة البيئة بالشراكة مع وزارة الزراعة مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتمويل مشروع بحثي تطبيقي لدراسة واقع كميات وخصائص مياه الصرف الصحي الناتج من معاصر الزيتون ومقارنتها مع بيانات الدول المجاورة و دراسة إمكانية استخدامها في الأراضي الزراعية وأثر ذلك على التربة والنبات.



وأوضح مدير عام وحدة حماية البيئة م.بهاء الأغا أن قيمة الاتفاقية ١٠٥٠٠ دولار امريكي، الأمر الذي يشكّل نوعية المشروع وامكانية تطبيقه على بعض معاصر الزيتون في قطاع غزة خاصة في ظل ذروة الموسم الحالي.



بدوره، أكد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أن المشروع يعتبر نوعيا نظرا لحداثة الفكرة وامكانية تطبيقها، معتبرا أن فتح الأفق مع المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني من ضمن استراتيجية سلطة المياه وجودة البيئة وأهدافها التي تسعى لتحقيقها.

